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Otizmli lise öğrencisi yeteneğiyle alkış topladı

Aydın'da Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında sahneye çıkan otizmli lise öğrencisi, piyano ve sazdaki yeteneğiyle alkış topladı. Bazı şarkıların koro tarafından seslendirildiği konserde salonu dolduran izleyiciler, alkışlarıyla Ulutaş'a destek oldu.

AA2 Nisan 2022 Cumartesi 15:42 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 15:42
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Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi tarafından okulun 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Doruk Ulutaş ve öğretmenlerin katılımıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda özel bir konser düzenlendi.

Türk ve dünya müziğinden örnekler sunulan konserde, saz ve piyano çalan Ulutaş'a öğretmenleri de farklı enstrümanlarla eşlik etti.

Bazı şarkıların koro tarafından seslendirildiği konserde salonu dolduran izleyiciler, alkışlarıyla Ulutaş'a destek oldu.

- ANNE VE BABANIN MUTLULUĞU

Doruk Ulutaş'ın ADÜ Veteriner Fakültesinde öğretim üyesi olan annesi Prof. Dr. Pınar Alkım Ulutaş, toplumda otizme yönelik farkındalığın artması gerektiğini belirtti.

Otizmlilerin farklılıklarıyla kabul görmesini istediklerini dile getiren Ulutaş, "Onların çok değerli özellikleri olduğunun bilinmesini istiyorum. Doruk, çok sosyal bir çocuk, okulunu çok seviyor. Öğretmenlerini, arkadaşlarını çok seviyor. Eğitimi sürecinde onu kabul etmiş insanların arasında olmanın mutluluğunu yaşıyor. Umarım her otizmli birey böyle güzel insanlarla karşılaşma fırsatı bulur." diye konuştu.

Aynı fakültede öğretim üyesi olan baba Prof. Dr. Bülent Ulutaş da 2 yaşında otizm tanısı konulan ve 10 yaşından bu yana müzikle ilgilenen oğlunun güzel sanatlar lisesinde yeteneğini geliştirdiğini söyledi.

Lise Müdürü Osman Girgin de okullarında iki özel öğrencilerinin bulunduğunu, onların yetenekleriyle gurur duyduklarını aktardı.

Doruk Ulutaş ile tanıştıklarında ona yetememekten endişe ettiklerini anlatan Girgin, "Ama o sorunları başarıyla aştı ve konser verebilecek kadar iyi bir seviyede kendini geliştirdi." dedi.

Konseri Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan da izledi.

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