5 Aralık 2025 Cuma
Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti: Vicdansız okul müdürü için hesap vakti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi merdivenlerden iterek yaralanmasına neden olduğu öne sürülen okul müdürünün yargılanmasına başlandı.

Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti: Vicdansız okul müdürü için hesap vakti
Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kendisini savunamayacak durumda olan çocuğu kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapis istenen tutuklu sanık okul müdürü B.G. (50), bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mağdur otizmli öğrenci B.U.U. (13) ve annesi Derya Yavuz, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri de duruşmada hazır bulundu.

Hakim, Manisa ve İzmir baroları ile Otizmliler Derneği'nin duruşmaya katılma talebini reddetti.

Sanık B.G, çocuğu kasten itmediğini ileri sürerek beraatini talep etti.

Avukatların savunmalarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, eksik evrakların tamamlanması amacıyla duruşmayı 16 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin otizmli öğrenci B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine 11 Kasım'da idari ve adli soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "kendisini savunamayacak durumda olan çocuğu kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

