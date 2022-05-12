Otizmli ve hafif zihinsel engelli öğrenciler, eğitimlerle hayata hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca 2019 yılında Batman'da açılan Özel Eğitim Meslek Okulunda down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engelli 55 özel öğrenci eğitim görüyor.

Konaklama ve seyahat hizmetleri, büro yönetimi, yiyecek ve içecek, tarım, el sanatları ve seramik bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, bu alanlarda pratik yapma imkanı buluyor.

Okul Müdürü Zeki Aslan, AA muhabirine, 2019 yılında açılan okulda 4'ü otizmli, biri down sendromlu ve 50'si hafif zihinsel engelli olmak üzere 55 öğrenci ile eğitim öğretime devam ettiklerini söyledi.

- İLK MEZUNLARINI VERECEKLER



Öğrencilere 6 bölümde eğitim verdiklerini belirten Aslan, bu sezon ilk mezunlarını vereceklerini kaydetti.

Okullarından mezun olacak öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girebileceklerini ifade eden Aslan, bu sayede hem üniversite öğrencisi hem de kamuda memur olabileceklerini anlattı.

Akademik eğitimin yanında öğrencileri hayata hazırlamak amacıyla mesleki eğitim de verdiklerini dile getiren Aslan, son yılda da staj imkanı sağlandığını söyledi.

Okula kayıtların, ortaokulu bitiren hafif zihinsel engelli öğrencilerin Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından yönlendirmesiyle yapıldığını anlatan Aslan, "Çocuklarımızı sadece eve hapsederek onların bu özel durumlarını görmezden gelmek yerine, onları tamamen hayatın içinde, aktif olarak iş gücüne katılan, kendi ayakları üzerinde durabilen bir birey olarak yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

- KONSEPT OTEL ODASINDA PRATİK EĞİTİM ALIYORLAR

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ders öğretmeni Rozalin Avcı da 20 öğrenci ile eğitim öğretime devam ettiklerini belirtti.

Okulda dönem başında oluşturulan konsept otel odasında çocuklara pratik eğitim verdiklerini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Sınıfta teorik olarak ders anlatıyoruz. Daha sonra konsept odamızda çocuklara yatak düzeltme nasıl yapılır, cam silme, aynaların hangi bezle silineceği, temizlik malzemelerinin ne olduğunu öğrettikten sonra banyoda buklet malzemelerinin (otellerin banyolarında kullanılan malzemeler) nasıl yerleştirileceğini öğretiyoruz. Çocuklar bunların tamamını yapabilecek seviyeye geldi."

Özel öğrenciler olmalarına rağmen çocukların çok iyi bir öğrenme kaydettiklerini belirten Avcı, eğitimlerin aşama aşama verildiğini ve öğrencilerin her aşamayı öğrendiğini belirtti.

- HAYALİ 5 YILDIZLI OTELDE AŞÇI OLMAK

Özel öğrencilerden Murat Alan ise uygulama sınıfında yatak düzeltme, oda temizliği ve yerleşim düzenini öğrendiklerini belirterek, hedefinin beş yıldızlı bir otelde aşçılık yapmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Melike Bingöl de okulunu çok sevdiğini, uygulama odasında pratik eğitim görerek kat hizmetinin nasıl verildiğini öğrendiklerini dile getirdi.