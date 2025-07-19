Otluk alandaki yangın AVM otoparkına sıçradı: Otomobiller kullanılamaz halde

İzmir'in Bornova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yakındaki alışveriş merkezinin otoparkına sıçradı. Yangında park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerindeki Park Bornova AVM'nin yanındaki otluk alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler AVM otoparkında bulunan 2 araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevlerin sıçradığı 2 araçta hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.