İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2025 Cumartesi / 24 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otluk alandaki yangın AVM otoparkına sıçradı: Otomobiller kullanılamaz halde
Güncel

Otluk alandaki yangın AVM otoparkına sıçradı: Otomobiller kullanılamaz halde

İzmir'in Bornova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, park Bornova Alışveriş Merkezinin otoparkına sıçradı. Yangında 2 otomobilde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA19 Temmuz 2025 Cumartesi 18:38 - Güncelleme:
Otluk alandaki yangın AVM otoparkına sıçradı: Otomobiller kullanılamaz halde
ABONE OL

İzmir'in Bornova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yakındaki alışveriş merkezinin otoparkına sıçradı. Yangında park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerindeki Park Bornova AVM'nin yanındaki otluk alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler AVM otoparkında bulunan 2 araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevlerin sıçradığı 2 araçta hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.