İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6076
  • EURO
    51,4962
  • ALTIN
    6673.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Oto galeride kundaklama şüphesi! 100 milyon değerindeki 15 araç küle döndü
Güncel

Oto galeride kundaklama şüphesi! 100 milyon değerindeki 15 araç küle döndü

Beşiktaş'ta gece saatlerinde araç kiralama şirketi önünde park halinde olan araçlardan birinde yangın çıktı. Yangın park halindeki diğer araçlara sıçrarken milyonlarca liralık hasar meydana geldi. İtfaiye yangını söndürürken ekiplerin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

IHA6 Nisan 2026 Pazartesi 07:12 - Güncelleme:
Oto galeride kundaklama şüphesi! 100 milyon değerindeki 15 araç küle döndü
ABONE OL

Yangın, 04.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan oto galeride park halinde bulunan otomobilde meydana geldi.

Otomobilde başlayan yangın park halindeki diğer 14 araca da sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı soğutma çalışmasının ardından ise tamamen söndürüldü. Yangında 15 otomobil büyük ölçüde hasar aldı.

Ayrıca itfaiye ekipleri oto galerinin bulunduğu binaya soğutma çalışması yaptı. Öte yandan yangın alanına olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ekiplerin çalışmaları sonrasında yangının başlama sebebinin kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi. 15 aracın alevlere teslim olduğu 4 katlı binanın dış cephesinin de kısmen yandığı yangında yaklaşık 100 milyon liralık hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ve kundaklama şüphesi ile ilgili inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta sokak ortasında vahşet! İki kadını darp edip elini kolunu sallayarak gitti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.