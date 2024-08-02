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Oto galeride patlama

Silivri'de oto galeride sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA2 Ağustos 2024 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Oto galeride patlama
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Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü caddesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Oto galeride henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapalı olması nedeniyle, itfaiye ekipleri iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Patlama sonrası çıkan yangını, ekipler oto galerideki otomobillere sıçramadan söndürdü. İş yerinde maddi hasara neden olan patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

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