Oto galeride patlama

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü caddesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Oto galeride henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapalı olması nedeniyle, itfaiye ekipleri iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Patlama sonrası çıkan yangını, ekipler oto galerideki otomobillere sıçramadan söndürdü. İş yerinde maddi hasara neden olan patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.