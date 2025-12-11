Oto galeriye bombalı saldırı: Çok sayıda kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazevler Mahallesi'ndeki bir oto galeriye patlayıcı madde atılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu şüphelilerin D.G, M.Y.E, E.D.K, C.K. ve G.K. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların üst aramasında 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.