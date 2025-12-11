İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6082
  • EURO
    50,1461
  • ALTIN
    5842.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Oto galeriye bombalı saldırı: Çok sayıda kişi yakalandı
Güncel

Oto galeriye bombalı saldırı: Çok sayıda kişi yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir oto galeriye patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 22:56 - Güncelleme:
Oto galeriye bombalı saldırı: Çok sayıda kişi yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazevler Mahallesi'ndeki bir oto galeriye patlayıcı madde atılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu şüphelilerin D.G, M.Y.E, E.D.K, C.K. ve G.K. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların üst aramasında 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • izmir
  • patlayıcı madde
  • galeri saldırısı

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.