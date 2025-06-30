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Oto yıkamacıda sır olay! 3 genç ölü bulundu

Mersin'de bir oto yıkamacıda çalışır vaziyetteki otomobilin içerisinde 3 gencin cesedi bulundu.

IHA30 Haziran 2025 Pazartesi 13:18 - Güncelleme:
Oto yıkamacıda sır olay! 3 genç ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Çocuklarına ulaşamayan ailelerin müracaatı üzerine Arda G.'ye (22) ait oto yıkama dükkanına giden polis ekipleri, darabası aşağı indirilmiş haldeki dükkandan çalışır vaziyette araç sesi geldiğini duyunca içeriye girdi.

Otomobil içerisinde 3 gencin hareketsiz yattığını gören polis ekipleri, sağlık görevlilerine bilgi verdi. Ekipler bu arada dükkan içerisinde bir köpeğin de öldüğünü belirledi.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç içerisindeki gençlerin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede ölen gençlerden birinin iş yeri sahibi Arda G. (22) olduğu belirlenirken, diğer 2 gencin ise Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B. (25) oldukları anlaşıldı.

Gaz zehirlenmesi sonucu öldükleri sanılan Gençlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedenlerinin yapılan incelemelerin ardından belirleneceği ifade edildi.

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