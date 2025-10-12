İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

Oto yıkamacıdan örnek davranış! ''Barajlar dolmadan dükkanı açmayacağım''

Bursa'da faaliyet gösteren bir oto yıkama işletmesi, su kaynaklarının korunması amacıyla barajlar dolana kadar faaliyetlerine ara verdi. İşletme sahibi bu kararı, çevre duyarlılığı açısından büyük takdir topladı.

12 Ekim 2025 Pazar 10:49
Oto yıkamacıdan örnek davranış! ''Barajlar dolmadan dükkanı açmayacağım''
İşletmesinin kapısına "Şehrimizin su kaynaklarını tüketen ulusal firmalara örnek olması dileğiyle işletmemiz barajlarımız dolana kadar kapalıdır" yazılı bir pankart asan oto yıkamacı Yusuf Yamanlar, "Birkaç gün önce yaşlı bir abla geçiyordu. Hava hafif yağmurluydu, 'Keşke bu yağmurda araba yıkamasanız' dedi. Çok haklısın ablacım, dedim. Uzun zamandır düşünüyordum ama ne yapacağımı bilemedim. Hemen arkadaşlara söyledim, dükkanı temizledik, kapattık. Sonra bir reklamcı arkadaşımdan bir pankart hazırlamasını istedim. Belki birine dokunur, onlar da sularını tasarruflu kullanır" ifadelerinde bulundu.

"KİRASI, ELEKTRİĞİ, ÇALIŞANLARIN ÖDEMELERİ HEPSİ CEBİMDEN ÇIKACAK AMA YİNE DE AÇMAYACAĞIM"

Sosyal medyada paylaşılan bu duyarlı davranış kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar "kuyu suyu kullanıyordur, kapatmasına gerek yoktu" yorumları yaptı. Ancak Yamanlar, işletmesinde şebeke suyu kullandığını vurgulayarak, "Ben burada şebeke suyu kullanıyorum, aylık ortalama 7-8 bin TL su faturası geliyor. En azından bunu keselim diye düşündük. Büyük sanayi firmalarına, özellikle tekstil sektörüne dikkat çekmek istedim. Barajlar dolmadan bu dükkanı açmayacağım. Kirası, elektriği, çalışanların ödemeleri hepsi cebimden çıkacak ama yine de açmayacağım" dedi.

Yusuf Yamanlar'ın bu kararı, topluma verdiği mesajla Bursa'da örnek bir davranış olarak değerlendirildi.

