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Otobanda ters yön faciası! Saniye saniye görüntülendi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde ters yönde giden otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 07:35 - Güncelleme:
Otobanda ters yön faciası! Saniye saniye görüntülendi
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Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi yakınlarında Ankara yönünde ters şeritten seyreden Burak Ertek idaresindeki otomobil, Ankara'dan Eskişehir'e gelen S.K. yönetimindeki başka bir otomobille çarpıştı.

Kazada, ters yönde ilerleyen aracın sürücüsü Ertek olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilin sürücüsü S.K, eşi F.K, çocukları E.K. ve B.K. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K. ile eşi F.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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