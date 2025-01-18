Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi yakınlarında Ankara yönünde ters şeritten seyreden Burak Ertek idaresindeki otomobil, Ankara'dan Eskişehir'e gelen S.K. yönetimindeki başka bir otomobille çarpıştı.

Kazada, ters yönde ilerleyen aracın sürücüsü Ertek olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilin sürücüsü S.K, eşi F.K, çocukları E.K. ve B.K. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K. ile eşi F.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.