Otobüs seferleri ne zaman başlıyor son dakika? Otobüs seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu!

27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:01 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:01

Otobüs seferleri ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesiyle 4 otobüs firması, otobüs seferlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını açıkadı. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen otobüs seferleri bazı illerde seyahat yasağının kaldırılmasıyla başlamıştı. Halen seyahat yasağı devam eden 15 il içinse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta yapılacak olan kabine toplantısı sonrası normalleşme takvimine dair son dakika açıklamada bulunması bekleniyor. Peki Otobüs seferleri ne zaman başlıyor son dakika? Otobüs seferleriyle seyahatin başlayacağı tarih belli oldu. İşte otobüs firmalarının açıkladığı tarih.

Otobüs seferlerinin başlaması en çok da seyahat yasağı olan illerde yaşayanlar tarafından bekleniyor. Koronavirüs salgın süreci sonrası hayatın normal akışına dönmesi beklenirken, Otobüs seferleri ne zaman başlıyor son dakika? Otobüs seferleriyle seyahat başladı mı? soruları internet üzerinden araştırılıyor. Koronavirüs normalleşme süreci ve şehirler arası seyahat yasağının biteceği tarihe dair merak edilen takvim.

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Otobüs seferlerinin ne zaman başlayacağı konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. 4 otobüs firması 4 Haziran'da seferlerin başlayacağını açıkladı. Nihai karar için Bilim Kurulu'nun toplanması ve hükümet yetkililerinin kararıyla belli olacak. Otobüsler sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yolcu taşıyacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardından birçok otobüs firması seferlerini durdurmuştu. Normalleşme adımlarının atılmasının ardından 3 Haziran'da seyahat yasağının kaldırılmasıyla birlikte 4 büyük otobüs firması, 4 Haziran itibarıyla seferlere başlayacağını duyurdu. 50 kişilik araçta 25 yolcunun olacağı açıklandı. Vatandaşlar HES kodu alarak otobüs seferleriyle yolculuk yapabilecekler.

HES KODU NASIL ALINIR?

4 Haziran´da Türkiye geneli sefere başlayacak olan 15 Temmuz Demokrası Otogarı'ndaki firmalardan birinde yetkili olan Alaattin Çendek, "Şu an şirket olarak çalışıyoruz ancak sadece izin kağıdı olan yolcular gidebiliyor. 4 Haziran´dan sonra Türkiye genelinde seferlerimiz olacak. Önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. 50 kişilik bir araçta 25 kişi seyahat edecek. 1+1 şeklinde yani tek tek oturacak. Araçlar sürekli dezenfekte edilecek. Uçak ve trende kullanılan HES uygulaması bizde de geçerli olacak" diye konuştu

Koronavirüs normalleşme sürecine dair takvim geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayılmıştı. Yeni normalleşme süreci takvimi 11 Mayıs'ta AVM ve kuaförlerin açılmasıyla normalleşme sürecinin ilk adımı atıldı. Koronavirüs normalleşme süreci takvimine dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında "Bayramdan sonra daha özgürüz" şeklinde açıklama yapmıştı. Vatandaşlar Bayram sonrası Cumhurbaşkanı'nın normalleşme takvimini açıklamasını bekliyor. Koronavirüs vaka sayısının 500'ün altına düşmesi ile birlikte hayata geçirilmesi beklenen yeni normalleşme süreci takvimine göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının sona ermesi bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 15 gün daha uzatılan seyahat yasağı 3 Haziran'da kalkacak. Yeni bir erteleme sözkonusu olmazsa 4 Haziran itibariyle otobüs ve uçak seferleri başlayacak.

Normalleşme sürecinin nasıl işeyeceği merak edilirken, haziran ayı normalleşme planının ayrıntıları da belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Ramazan Bayramdaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından günlük koronavirüs vaka sayısını 500’e düşmesi bekleniyor. Vaka sayılarının düşmesi gerçekleşirse normalleşme süreci takvimi işleyecek.