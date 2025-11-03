Otobüs şoförü öldü, 18 kişi yaralanmıştı! Tır sürücüsüne dava açıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Şubat 2024'te gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisi Edirne istikametinde yolcu otobüsünün kumaş yüklü tıra çarpması sonucu Gültekin Akçan'ın öldüğü, 18 yolcunun da yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, tır sürücüsü Muhammet Karataş'ın, Kocaeli'den İstanbul istikametine gelirken otoyolun Çekmeköy mevkisinde hava sisliyken aracının hızını, yük ve teknik özelliklerini dikkate almayarak gereken özeni göstermediği, bu nedenle de direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki bariyerlere çarptığı anlatıldı.

Kazada, tırın dorsesinin yolun ortasında döndüğü aktarılan iddianamede, bu sırada otoyolda aynı yönde ilerleyen Gültekin Akçan idaresindeki yolcu otobüsünün, tıra çarparak orta refüjdeki bariyerlere vurduğu, soldan birinci ve ikinci şerit üzerinde makaslayarak durabildiği kaydedildi.

İddianamede, kazada ağır yaralanan sürücü Akçan'ın olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralıların da hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilerek, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporlarına göre de tır sürücüsü Karataş'ın asli, otobüs şoförü Akçan'ın da tali kusurlu olduğu ifade edildi.

MAKTULÜN AİLESİ VE YARALANANLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede ifadesine yer verilen Karataş, Denizli'den İstanbul'a tekstil malzemesi getirdiğini belirterek, "Hava sisli olduğundan dolayı iki araç önümde fren yaptı ve beni sıkıştırmaya başladılar. Ben de çarpmamak için kendimi sağ refüje atıp aracı durdurdum. İki üç dakika sonra gelen yolcu otobüsü bana arkadan çarparak durdu. Kazadan sonra otobüs şoförünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralanmadığım için hastaneye gitmedim." beyanında bulundu.

Kazada yaralananlardan 10 kişi ile maktulün 4 yakınının şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli Muhammet Karataş'ın "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve ehliyetinin geri alınması talep edildi.

Gültekin Akçan hakkında da vefat etmesi nedeniyle "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan" kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 Şubat 2024'te meydana gelen kazada, tıra çarpan otobüsün sürücüsü araç içerisinde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılmış, kaldırıldığı hastanede de vefat etmişti. Kazada, otobüste bulunan 18 yolcu da hafif yaralanmıştı.