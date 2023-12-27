Otobüs şoföründen korkunç hareket! Muavini ezerek öldürdü

Bursa'dan Diyarbakır'a sefer yapan otobüs, Ergani ilçesinde yolcu indirdikten sonra otogardan çıkış yaparken tartıştığı muavinini ezdi. Kazada muavin feci şekilde can verirken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Ergani ilçe otogarında sabah saatlerinde meydana geldi. Bursa-Diyarbakır seferi yapan bir firmaya ait 34 SD 3321 plakalı otobüs, ilçede yolcu indirdi. Yolcu indirdikten sonra S.İ. idaresindeki otobüs hareket ederken henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı muavini Abbas İşler'i feci şekilde ezdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İşler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde otobüs şoförüyle tartışan muavin, önce hareket eden otobüsün önüne geçmeye çalışıyor. Otobüsün durmayacağını tahmin eden muavin Abbas İşler, otobüsün sol tarafına geçerek şoförü durdurmaya çalışıyor. Bu esnada otobüs devam ederken muavin otobüs altında kalıyor.

ŞOFÖR GÖZALINA ALINDI

İşler'in cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şoför S.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.