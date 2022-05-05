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Otobüs şoföründen takdir toplayan hareket! Türk bayrağını...

Kocaeli'de şoförün seyir halindeki otobüsü durdurarak yerdeki Türk bayrağını kaldırdığı anlar aracın kamerasına yansıdı. Türk bayrağını yoldan alarak aracın torpido kısmına seren İbrahim Aslan'ın bu hareketi ise takdir topladı.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 18:47 - Güncelleme:
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İzmit-Kandıra istikametinde seyreden UlaşımPark'a ait toplu taşıma aracının sürücüsü İbrahim Aslan, yerde Türk bayrağı olduğunu gördü.

Otobüsü yol kenarına yanaştırdıktan sonra yerdeki Türk bayrağını alıp özenli bir şekilde aracın ön konsoluna koyan Aslan, tekrar yoluna devam etti. Bu anlar otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

Araçtaki yolcular, sürücü Aslan'ı bu duyarlılığından dolayı tebrik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından "Bayrak yine yerde kalmadı" ifadesiyle paylaştı.

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