Otobüs şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı

AA 21 Aralık 2021 Salı 22:06 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 22:06

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binen K.K, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasında yavaş gittiği gerekçesiyle şoför M.C'ye hakaret etti.

Bunun üzerine diğer yolcuların tepki gösterdiği K.K. otobüsten indirildi.

Durağa giden K.K, burada bekleyen otobüs şoförü M.C'yi sol bacağından bıçakladı, bir parmağını kırdı. İkinci şoför R.A'nın da kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada 2 parmağı kırıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı K.K. ise olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.