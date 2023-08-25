İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2023 Cuma / 9 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9834
  • EURO
    28,0811
  • ALTIN
    1594.11
  • BIST100
    7491.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otobüs yolculuğunda rezalet! Namaz kılan yolcuya hakaret yağdırdılar
Güncel

Otobüs yolculuğunda rezalet! Namaz kılan yolcuya hakaret yağdırdılar

Genç bir kadının seyahat ettiği sırada yaşadığı zorbalık büyük tepki çekti. Kamil Koç firmasına ait otobüsle seyahat eden genç kadın, namaz kıldığı gerekçesiyle yolcular ve muavin tarafından hakarete uğradı.

25 Ağustos 2023 Cuma 07:58 - Güncelleme:
Otobüs yolculuğunda rezalet! Namaz kılan yolcuya hakaret yağdırdılar
ABONE OL

Kamil Koç'a ait yolcu otobüsüyle Isparta'dan Kastamonu'ya giden genç kadın, namaz kıldığı gerekçesiyle bazı yolcular ve muavinin hakaretine maruz kaldı.

Hatice Kübra Karabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sandıklı Otogarı'nda yolcu indirilirken kısa bir sürede namazını kıldığını ve otobüsü yalnızca iki dakika beklettiği için yolcuların kendisine bağırıp hakaret ettiğini, muavin tarafından da sözlü saldırıya uğradığını anlattı.

Yolcuların kendisine "Geri zekâlı, beyinsiz, aptal. Şimdi döveceğim, elimde kalacaksın" dediğini söyleyen Karabaş, muavinin de sözlü şiddetiyle karşılaştığını ifade etti.

Karabaş, "Çok az da olsa aracı bekletmiş olmam tartışılabilir bir konu olabilir, bunu kabul ederim. Ancak yolcuların hakaretine maruz kalmama rağmen benim susturulmaya çalışılmam ve muavinin bu hakaretleri destekler vaziyette ifadeler kullanmasını kabul etmiyorum" dedi.

Karabaş, paylaşımının ardından şirket yetkililerinin kendisine ulaşarak özür dilediklerini ve muavin hakkında kurum içi yaptırımda bulunacaklarını belirttiklerini ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.