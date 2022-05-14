İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2022 Cumartesi / 13 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4792
  • EURO
    16,1193
  • ALTIN
    901.82
  • BIST100
    2419.23
Güncel

Otobüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Tuzla'da emniyet şeridinde park halindeki otobüse arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi ve çocuğu ise yaralandı. Kazaya karışan otobüsün yolcuları olay yerine gelen başka bir otobüse nakledildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul istikametinde seyir halinde olan Hasan Kandemir'in kullandığı 34 HH 8266 plakalı otomobil, şoför değişimi için emniyet şeridinde park halindeki 34 CYM 722 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Hasan Kandemir ile oğlu Hüseyin Kandemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün eşi Kader Kandemir ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Tuzla Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan otobüsün yolcuları olay yerine gelen başka bir otobüse nakledildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.