Pandemiyle birlikte yürürlüğe giren İstanbulkartlara HES kodu yükleme, mevcut kartları kod olmadan kullanılamaz hale getirmişti. Açık havada maske zorunluluğunun kalkmasıyla birlikte pandemi kuralları da normale döndü. Hal böyle "Otobüslerde HES kodu kalktı mı? İstanbulkart HES kodu zorunluluğu bitti mi?" soruları gündeme geldi. Toplu taşımada Akbil kullanımına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

OTOBÜSLERDE HES KODU KALKTI MI?

Kovid-19 pandemi tedbirleriyle birlikte yürürlüğe giren İstanbulkarta HES kodu yüklemek zorunlu hale gelmişti. Mevcut kartlara HES kodu eşleştirmesi yapmadan kullanılamıyordu.

Yeni karara göre toplu taşımada HES kodu uygulaması kaldırıldı. İstanbulkart Hes kodu zorunluluğu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Fakat uygulama kaldırıldığı için artık İstanbulkart HES kodu zorunluluğu kalktı.

İSTANBULKART HES KODU ZORUNLULUĞU BİTTİ Mİ?

Toplu ulaşım araçları kullanılırken HES kodu istenmeyecek. Bir akbil ile birden fazla basım da yapılabiliyor.

Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.