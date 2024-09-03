İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2024 Salı / 29 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0081
  • EURO
    37,6343
  • ALTIN
    2713.14
  • BIST100
    10038.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otobüslerin kart okuyucularına gelen mesajla ilgili 1 zanlı tutuklandı
Güncel

Otobüslerin kart okuyucularına gelen mesajla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de toplu taşıma araçlarındaki kart okuyucularına gelen 'değişik içerikli' mesajlara ilişkin Diyarbakır'da gözaltına alınan şüphelilerinden biri tutuklandı.

AA3 Eylül 2024 Salı 17:24 - Güncelleme:
Otobüslerin kart okuyucularına gelen mesajla ilgili 1 zanlı tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına "değişik içerikli" mesajların geldiği bilgisi üzerine Kocaeli Valiliği koordinesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kentkart Firması yetkililerinden kriz masası oluşturuldu.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler M.K.Ş. ve A.D. 31 Ağustos'ta Diyarbakır'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.K.Ş. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.