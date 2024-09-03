Otobüslerin kart okuyucularına gelen mesajla ilgili 1 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına "değişik içerikli" mesajların geldiği bilgisi üzerine Kocaeli Valiliği koordinesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kentkart Firması yetkililerinden kriz masası oluşturuldu.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler M.K.Ş. ve A.D. 31 Ağustos'ta Diyarbakır'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.K.Ş. adli kontrol şartıyla salıverildi.



