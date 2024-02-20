İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,903
  • EURO
    33,3958
  • ALTIN
    2013.73
  • BIST100
    9315.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otobüste inanılmaz olay! Yer isteyen kadına yumrukla saldırdı
Güncel

Otobüste inanılmaz olay! Yer isteyen kadına yumrukla saldırdı

Kadıköy'de toplu taşıma aracına binen Reyhan Demirtaş isimli bir kadın, yer istediği adamın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA20 Şubat 2024 Salı 14:26 - Güncelleme:
Otobüste inanılmaz olay! Yer isteyen kadına yumrukla saldırdı
ABONE OL

Olay, Kadıköy Göztepe köprüsü mevkiinde, saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Reyhan Demirtaş(39) isimli kadın, iş çıkışında evine gitmek için İETT'ye ait 320A numaralı otobüse bindi. Otobüsün içinde Muhammer isimli şahıstan yer istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle bir anda öfkelenen Muhammer isimli şahıs ayağa kalkarak Reyhan Demirtaş'ın sol gözüne yumruk ve tekme attı. Saldırı anında otobüsün içinde olan bir polis memuru olaya müdahale etti. Saldırgan şahıs polis memuru tarafından sakinleştirildi. Olayın yaşandığı anlar ise İETT otobüsünün kamerasına anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan Reyhan Demirtaş ise karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan talihsiz kadın, "Göztepe Köprüsü'nden otobüse bindim. Ufak bir çocuk vardı. Hanımefendi çocuğunun kucağına alınamayacağı söyledi. 7-8 yaşlarındaydı. Yer arıyordum. Dizimden rahatsızım, yer aradım. Baktım 3-4 yaşında bir çocuk var, bir adamın yanında. Adamdan müsaade istedim. 'Çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız, oturmak istiyorum' dedim. Aramızda bir konuşma geçti. Dedi ki engelliler, yaşlılar ve hamileler oturur dedi bana. Ben de çocuk küçük sizin kucağınıza oturabilir dedim. O an bir anda gözüme yumruğu bir vurdu. Sonra karın boşluğuma tekme attı. Gözüme vurduğu an yıldızlar oluştu. Bana vurunca midem bulandı nefesim kesildi. Bir polis memuru vardı otobüsün içinde bana kartını gösterdi müdahale etti. Herkes beni orada mertçe korudu. Polis çağırın dedim. Maddi manevi tazminat davası açtım. Karakola gittim şikayetçi oldum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.