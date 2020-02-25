Otobüsten düşerek ölmüştü: Olay yerinde keşif yapılacak

DHA 25 Şubat 2020 Salı17:01 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:01

Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde, geçen yıl 16 Temmuz günü yaşanan kaza şöyle meydana geldi:

Ailesiyle birlikte Dilovası’nda yaşayan Günay Gönülaçar, Gebze’de çalıştığı restorana gitmek için halk otobüsüne bindi. Otobüs iş yerinin önüne geldiğinde de hareket halindeki aracın açık olan kapısından inmek istedi. Ancak otobüsün altında kaldı. Üniversiteye hazırlandığı ve okul masraflarını çıkartmak için çalıştığı öğrenilen Günay Gönülaçar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otobüs sürücüsü Y.K. ise tutuklandı.

Sürücü hakkında Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturma aşamasında hazırlanan bilirkişi raporunda sürücü tam kusurlu bulundu.

Yapılan yargılama sırasında sürücü Y.K., tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.

Davanın bugün görülen duruşmasında, ölen genç kızın ailesi ve avukatı ile tutuksuz sanık Y.K. ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, seçilecek bilirkişiler huzurunda, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı 5 Mayıs gününe erteledi.