Alaplı ilçesinde dün, Karadeniz Ereğli istikametinden ilçeye gelen halk otobüsü şoförü Gündüz Çimen, durağa yanaştıktan sonra ekmek almak için araçtan indi.

Bu sırada, ailesi telefoncuda bulunan 2 yaşındaki kız çocuğu kapısı açık şekilde duran otobüse tek başına bindi.

Otobüse binerek yoluna devam eden Çimen, ışıklarda beklediği sırada gelen sesler üzerine aracı durdurdu. Çimen, otobüsü kontrol ettiğinde arka koltukta bekleyen çocuğu gördü.

Çimen'in durumu bildirdiği Alaplı Garaj Amirliği yetkilileri, polise haber verdi. Çocuk, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

Öte yandan çocuğun otobüse binmesi ve sürücü tarafından fark edilmesi, araç kamerasınca kaydedildi.