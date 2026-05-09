İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otobüs şoförü neye uğradığını şaşırdı! Bebek firarda Türkiye'de gerçek oldu
Güncel

Otobüs şoförü neye uğradığını şaşırdı! Bebek firarda Türkiye'de gerçek oldu

Zonguldak'ta tek başına otobüse binen 2 yaşındaki çocuk, şoför sayesinde ailesine teslim edildi.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 08:11 - Güncelleme:
Otobüs şoförü neye uğradığını şaşırdı! Bebek firarda Türkiye'de gerçek oldu
ABONE OL

Alaplı ilçesinde dün, Karadeniz Ereğli istikametinden ilçeye gelen halk otobüsü şoförü Gündüz Çimen, durağa yanaştıktan sonra ekmek almak için araçtan indi.

Bu sırada, ailesi telefoncuda bulunan 2 yaşındaki kız çocuğu kapısı açık şekilde duran otobüse tek başına bindi.

Otobüse binerek yoluna devam eden Çimen, ışıklarda beklediği sırada gelen sesler üzerine aracı durdurdu. Çimen, otobüsü kontrol ettiğinde arka koltukta bekleyen çocuğu gördü.

Çimen'in durumu bildirdiği Alaplı Garaj Amirliği yetkilileri, polise haber verdi. Çocuk, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

Öte yandan çocuğun otobüse binmesi ve sürücü tarafından fark edilmesi, araç kamerasınca kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.