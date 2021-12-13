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Otobüsün çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otobüsün çarptığı traktörün sürücüsü Seyit Ahmet Kaya, hayatını kaybetti.

DHA13 Aralık 2021 Pazartesi 14:37 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:37
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Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 kara yolu Yeniçağa ilçe merkezinde meydana geldi.

Bolu istikametine giden Niyazi Duran idaresindeki 14 FJ 189 plakalı yolcu otobüsü, Seyit Ahmet Kaya yönetimindeki 14 DV 189 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör hurdaya döndü. Kazanın ardından vatandaşlar yaralanan sürücünün yardımına koşarken olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi.

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Seyit Ahmet Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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