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Otogarda 2 kişi valize gizledikleri uyuşturucuyla yakalandı

Kağıthane'de, iki kişinin Samsun'a uyuşturucu madde göndereceği bilgisini alan polis, şüphelileri otogarda valizleri otobüse teslim ederken yakaladı.

DHA13 Şubat 2024 Salı 13:54 - Güncelleme:
Otogarda 2 kişi valize gizledikleri uyuşturucuyla yakalandı
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Nurtepe Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan K.U. ve O.K.'nin valiz içerisine gizledikleri uyuşturucu maddeyi Samsun'a göndereceği bilgisini alan polis, şüphelileri takibe aldı. İçerisine uyuşturucu madde sakladıkları valiz ile birlikte Alibeyköy Cep Otogarı'na gelen K.U. ve O.K., otobüse konulmak üzere valizi teslim ederken yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen valizin içinden yaklaşık yarım kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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