Otogarda yolcu yoğunluğu

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından kentteki otogarlarda dünden itibaren yolcu hareketliliği başladı.

Tatili memleketinde veya şehir dışında geçirmek isteyenler, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Seyahatlerini arife gününe bırakanların taleplerini karşılamak için bazı otobüs firmaları ek seferler koydu.

İnternetten bilet bulamadığı için otogara gelen yolcular da bilet bulmakta oldukça zorlandı.

Yoğunluk nedeniyle otogarın giriş ve çıkışında araç kuyruğu oluştu.

Yolculardan İlhan Akbulut, AA muhabirine, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Akbulut, memleketi Tokat'a gitmek istediğini anlatarak, "Sakin olur diye bu saatte geldik. Geçen sene de otobüsü kullandık ama bu sene biletler daha pahalı. 1300 liraya Tokat'a bilet alabildim." diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında mesailerini sürdürüyor.

Ekipler, trafik akışını denetlemek ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Otobüsü denetlenen şoför Mehmet Çomar, gazetecilere, uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, "Ekipler, lastik de dahil birçok şeyi kontrol ediyor. Bayram nedeniyle bizde de ekstra yoğunluk var. Ek seferlerimiz yapıldı." dedi.

Otogarın çıkış yaptığı kapı önünde otobüslere yönelik denetimler görüntülendi.

