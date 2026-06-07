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Güncel

Otokoç binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir.' açıklamasında bulundu.

AA7 Haziran 2026 Pazar 14:26 - Güncelleme:
Otokoç binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı
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Yüzleri maskeli 2 kişi, Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki binaya sabah saatlerinde geldi.

Şüphelilerin silahla ateş açtığı binaya 2 kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silahla ateş açılması olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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