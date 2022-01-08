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Otomobil ağaca çarptı, bir kişi öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 09:14 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 09:27
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A.K'nin (39) kullandığı 59 KC 158 plakalı otomobil, Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ve yanındaki Hacer Demirci (35) otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Demirci müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı A.K'nin tedavisi sürüyor.

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