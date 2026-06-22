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  • Otomobil alev topuna döndü: Gökyüzünü siyah dumanlarla kaplandı
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Otomobil alev topuna döndü: Gökyüzünü siyah dumanlarla kaplandı

Elazığ'da alevlere teslim olan otomobil, alev topuna döndü. Patlamanın yaşandığı otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
Otomobil alev topuna döndü: Gökyüzünü siyah dumanlarla kaplandı
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Olay, Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde 23 EB 850 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yolun sağına çekerek araçtan indi. Sürücünün aşağı inmesinin ardından otomobil alev alev yanmaya başladı. Araçta patlamalar meydana gelirken dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

  • Elazığ
  • Otomobil yangını
  • İtfaiye müdahalesi

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