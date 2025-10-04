İSTANBUL 21°C / 15°C
Güncel

Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü

Ümraniye'de gece saatlerinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Kazada 1 kişi öldü.

IHA4 Ekim 2025 Cumartesi 07:23
Kaza 04.30 sıralarında Şile Otobanı yan yol Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alper Akmeşe idaresindeki 34 ND 5919 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımında bulunan bariyere çarptı.

Kazada araçta bulunan sürücü ve yolcu araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede yolcu Oğuzhan Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Alper Akmeşe ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile otobanı yan yolda polis ekipleri trafik akışını yolu daraltarak kontrollü bir şekilde sağladı. Otomobil olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

