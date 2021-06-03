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Güncel

Otomobil bariyerlere çarptı, 7 yaşındaki çocuk öldü

Balıkesir'in Havran ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

AA03 Haziran 2021 Perşembe 16:31 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 16:31
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Niyazi Cırcır'ın (60) kullandığı 34 CKM 313 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Hamas Çakılı mevkisinde virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bariyerin saplandığı otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Sabahat ve 7 yaşındaki torunları Ebrar Ela Cırcır ile Münevver Seven, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ebrar Ela Cırcır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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