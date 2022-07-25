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Otomobil çarpan babaanne ile 6 yaşındaki torunu öldü

İzmir'in Tire ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür (55) ile elinden tuttuğu torunu Buse Ada Yür (6), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:21 - Güncelleme:
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Kaza, saat 08.00 sıralarında, Tire- Torbalı kara yolu Mahmutlar köyü Tokatbaşı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür ile elinden tuttuğu torunu Buse Ada Yür'e Fatih C. yönetimindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerini ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sevinç Yür ve torunu Buse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Fatih C.'yi gözaltına alan jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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