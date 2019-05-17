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Otomobil, çarptığı bariyerde kaldı; sürücünün bacağı koptu

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, Mehmet Yaşar Kaya'nın (56) kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı. Araç, bariyerde kalırken, Kaya'nın bacağı koptu ve yanındaki kızı ağır yaralandı.

  • DHA
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Kaza, öğle saatlerinde, Kayseri- Sivas yolunun 61'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Yaşar Kaya yönetimindeki 06 BIU 183 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyere çarptı. Aracın motor bölümünden giren bariyer, bagaj kısmından çıktı. Kazada Mehmet Yaşar Kaya'nın sağ bacağı koparken, araçtaki kızı Hatice Kaya (26) ise ağır yaralandı. Baba- kız, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Kaya'nın kopan bacağı da dikilmesi için hastaneye götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

Canlı yayında saldırıya uğradılar

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