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Otomobil çöp kamyonuyla çarpıştı! 1 temizlik işçisi öldü, 4 kişi yaralandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobilin belediye ait çöp toplama kamyonuna çarpması sonucu 1 temizlik işçisi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA29 Haziran 2025 Pazar 12:43 - Güncelleme:
Otomobil çöp kamyonuyla çarpıştı! 1 temizlik işçisi öldü, 4 kişi yaralandı
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A.B. idaresindeki 07 AHA 930 plakalı otomobil, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çöp konteyneri boşaltan Anamur Belediyesine ait 33 ADE 207 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, çöp kamyonundaki temizlik işçileri Adem Oğuz (47) ve Yusuf Alataş (45), otomobil sürücü A.B. ile yanındaki O.B. ve B.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI DURMUŞ DENİZ'DEN TAZİYE MESAJI

Belediye Başkanı Durmuş Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece saatlerinde görevde oldukları esnada gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Adem Oğuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan çalışma arkadaşımız Yusuf Alataş'a acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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