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Otomobil, demir yüklü tıra çarptı: 1 ölü

Kocaeli'de tıra çarpıp alev alan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

AA8 Mart 2024 Cuma 11:44 - Güncelleme:
Otomobil, demir yüklü tıra çarptı: 1 ölü
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D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Dilovası mevkiinde Samet K'nin (31) kullandığı 34 FMH 597 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Şaban A. idaresindeki 41 YH 249 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde ise Samet K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Samet K'nin cenazesi, incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

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