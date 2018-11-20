Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Otomobil devrildi: Aynı aileden 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki çift ve 6 çocuğu yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, dün gece Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Karakeçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali Ket yönetimindeki 35 ZBN 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen otomobilde sürücü ve yanında bulunan eşi ile 6 çocuğu yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan sürücü Mehmet Ali Ket'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
 
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO´ya teslim oldu

Afrin´de çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO´ya teslim oldu

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA