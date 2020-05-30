İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8223
  • EURO
    7,5691
  • ALTIN
    379.237
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu, biri ağır 4 kişi yaralandı
Güncel

Otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu, biri ağır 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

IHA30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:05 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:05
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu, Sivas’ın Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkisinde gerçekleşti. Malatya istikametine gitmekte olan D.T.(33) yönetiminde ki 34 CNK 799 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Sürücü ile birlikte araçta bulunan O.T.(57), H.T.(32) ve H.T.(51) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri ve Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak ambulanslar ile Gürün devlet hastanesine taşındı. Yaralılardan durumu ağır olan O.T. ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planını jandarmanın dikkati engellendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.