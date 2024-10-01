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Otomobil duvara çarpıp alev aldı: 1 ölü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde duvara çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA1 Ekim 2024 Salı 07:33 - Güncelleme:
Otomobil duvara çarpıp alev aldı: 1 ölü
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Hüseyin Z'nin (23) kullandığı 35 AN 4011 plakalı otomobil, Örnekköy Kemalpaşa Caddesi Demirliçay mevkisinde kontrolden çıkarak bir bahçenin duvarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Hüseyin Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından sürücünün cenazesi otopsi için Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışması sonrası tekrar açıldı.

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