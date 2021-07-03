Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

DHA 3 Temmuz 2021 Cumartesi 09:40 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 09:40

Kaza, Zeytinburnu Ambarlar mevkiinde, D-100 Karayolu'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen 34 CPJ 965 plakalı otomobili kullanan Eray Umut Arslan ve yanındaki arkadaşı Abdülsamet Küçük ile Ambarlar mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önünde ilerleyen Mustafa Demir'in kullandığı 34 EAN 700 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola fırlarken, sürücü Arslan ile arkadaşı Küçük araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koştu, diğer yandan durumu 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ve arkadaşını uzun uğraşlar sonucu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü Arslan'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırırken, Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası Küçük'ün ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu. Küçük'ün cansız bedeni incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, yolda oluşan trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, kazaya karışan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis yolu tekrar ulaşıma açtı. Hafriyat kamyonunun sürücüsü Mustafa Demir'i ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.