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Otomobil hırsızlarını güvenlik kamerası görüntüleri ele verdi

Bursa'da, 3 otomobil hırsızlığının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 4 şüpheli ile hırsızlık malı satın alan 1 kişiyi yakaladı.

DHA7 Mayıs 2022 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
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Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde nisan ayında meydana gelen 3 otomobil hırsızlığı sonrası soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, parmak izi ve kamera görüntüsü incelemesi yaptı.

Birçok suçtan kaydı bulunan A.Ö. (28), E.S. (30), K.M.P. (35) ile Y.P. (34) isimli kadının hırsızlık şüphelileri olduğu belirlendi. Adresleri tespit edilen 4 kişi, gözaltına alındı. Sorgularında şüpheliler, çaldıkları bazı araçları farklı plakalar kullanıp, parçaladıktan sonra sattıklarını söyledi. Polis, ifadelerin ardından hırsızlık malı satın alan F.Ç.'yi (37) de yakaladı. Şüpheliler, 'hırsızlık', 'sahtecilik' ve 'hırsızlık malı satın alma' suçlarından adliyeye sevk edilirken, çalınan araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

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