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Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü

Maltepe'de durağa yanaşan İETT otobüsüne çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 07:37 - Güncelleme:
Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü
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Kaza, Maltepe Sahil Yolu Kadıköy istikametinde İdealtepe Marmaray İstasyonu önünde meydana geldi.

Yolcu indirmek için İdealtepe otobüs durağına yanaşan İETT otobüsüne, iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle Tarık D. yönetimindeki 34 HJL 022 plakalı otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Tarık D. hafif yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan Neslihan U. (25) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle yoldaki iki şerit trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Hasar oluşan İETT otobüsündeki yolcular kazayı yaralanmadan atlattı.

Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol belediye ekiplerince temizlendi.

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