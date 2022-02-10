İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2022 Perşembe / 9 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil ile çarpışan 22 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti
Güncel

Otomobil ile çarpışan 22 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti

Ankara'da, otomobil ile çarpışan motosikletteki motokurye Ahmet Rüştü Bayar (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA10 Şubat 2022 Perşembe 17:25 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:25
ABONE OL

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim C. yönetimindeki 34 HU 9474 plakalı otomobil, kavşakta sipariş dönüşü iş yerine gitmek isteyen motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.