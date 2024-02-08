İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6016
  • EURO
    33,1135
  • ALTIN
    2003.64
  • BIST100
    8843.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil ile çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı
Güncel

Otomobil ile çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı

Bolu'da Beşkavaklar Mahallesi'nde otomobil ile çarpışan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA8 Şubat 2024 Perşembe 02:47 - Güncelleme:
Otomobil ile çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı
ABONE OL

Bolu'nun Beşkavaklar Mahallesi'nde ara sokaktan Horasan Sokak'a girmek isteyen Semih N. idaresindeki 14 ABD 004 plakalı otomobil ile Horasan Sokakta seyreden Muharrem S. yönetimindeki 06 BYD 314 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Fiat Ducato marka minibüs devrildi. Meydana gelen kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Muharrem S. ve Semih N. ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.