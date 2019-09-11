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Otomobil ile çöp kamyonu arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

BURSA'da, çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobil ile kamyon arasında sıkışan temizlik işçisi Fikret Mutlu (50), hayatını kaybetti.

  • DHA
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Kaza, akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bülent İ. (45) yönetimindeki 16 V 1605 otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otomobil ile kamyonun arasında sıkışan temizlik işçisi Fikret Mutlu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 çocuk babası Fikret Mutlu, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Talihsiz işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Bülent İ. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza nedeniyle kapanan yol ise kısa süre sonra trafiğe açıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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