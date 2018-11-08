Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
- AA
Adem Orhan (60) idaresindeki 55 HC 012 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Kızılcaören mevkisinde benzin istasyonundan çıkan Ali Şişli'nin (75) kullandığı 59 YA 662 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Hasan Yılmaz (52), Feride Orhan (58), Mehmet Karabaş (86) ve Döndü Karabaş (49) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü geçiş sağlanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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