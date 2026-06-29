Otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazası, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. 19 Mayıs Mahallesi Fuar Caddesi'nde bir otomobil ile özel halk otobüsünün çarpışmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

FUAR CADDESİ'NDE OTOMOBİL İLE OTOBÜS KAFA KAFAYA GELDİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile özel halk otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Doğanay idaresindeki 55 ASC 116 plakalı otomobil, Adnan Düzgün yönetimindeki 55 ATT 112 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çarşamba Özel Halk Otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ekrem Doğanay ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS KAZA NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.