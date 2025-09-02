İSTANBUL 31°C / 21°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil ile panelvan çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Güncel

Otomobil ile panelvan çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta otomobil ile panelvan çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

AA2 Eylül 2025 Salı 21:00 - Güncelleme:
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 4 kişi yaralandı
ABONE OL

Bayburt-Demirözü kara yolunun Sakızlı köyü yol ayrımında H.E. (24) idaresindeki 34 FTS 780 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden M.Y'nin (43) kullandığı 06 BPE 937 plakalı panelvan çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki çeşmeye çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü H.E. ve beraberindeki E.E. ile panelvanın sürücüsü M.Y. ve yanındaki M.A. yaralandı.

Yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

