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Otomobil ile traktör kafa kafaya vurdu! 1'i ağır 3 kişi yalandı

Osmaniye-Kadirli Karayolu üzerindeki Cevdetiye Beldesi yakınlarında saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Erol Tülücü'nün kullandığı otomobil ile Zafer Poyrazoğlu yönetimindeki traktör çarpıştı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA11 Kasım 2024 Pazartesi 23:30 - Güncelleme:
Otomobil ile traktör kafa kafaya vurdu! 1'i ağır 3 kişi yalandı
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Osmaniye - Kadirli Karayolu Cevdetiye Beldesi yakınlarında meydana geldi. Erol Tülücü idaresindeki 01 HC 994 plakalı otomobil ile Zafer Poyrazoğlu'nun kullandığı 01 AKS 529 plakalı traktör henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Tülücü, itfaiye ekibinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobil ve traktör sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen diğer yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AYNI BÖLGEDE 5 GÜN ÖNCEKİ KAZADA 4 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ DE YARALANDI

Öte yandan aynı bölgede 6 Kasım'da bir traktör ve 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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