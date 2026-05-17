  • Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da Alperen B. (20) yönetimindeki 43 ABM 646 plakalı otomobil, Okçu Mahallesi'nden Şehit Şekip Erdem Caddesi yönüne ilerlediği sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Alperen B. ile araçtaki Hamza Ö. (25), Bilal Hakan Ö. (19), Muhammed Can Aslan B. (17) ve Furkan Okayay (24), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Furkan Okayay, kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

