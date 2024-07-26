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Otomobil kontrolden çıktı, facianın eşiğinden dönüldü

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, bu sırada araçların yanında olan 3 yaya, otomobili fark edip kaçarak olası yaralanmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA26 Temmuz 2024 Cuma 07:14 - Güncelleme:
Otomobil kontrolden çıktı, facianın eşiğinden dönüldü
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Kaza, akşam saatlerinde Çayda Çıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada araçların yanında olan 3 yaya, otomobili fark edip kaçarak, son anda kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobil ile çarptığı 3 araçta hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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