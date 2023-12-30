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Otomobil köprüden devrildi, 2 kişi can verdi

Balıkesir'de köprüden aşağı devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 04:10 - Güncelleme:
Otomobil köprüden devrildi, 2 kişi can verdi
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Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde köprüden aşağı devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hakan Er (48) yönetimindeki 10 ZB 542 plakalı otomobil, Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Üzümcü Köprüsü'nde kontrolden çıkarak aşağı devrildi.

Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan yolcular, Güner Bozdemir (47) ve Anıl Beştepe (30) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan araç sürücüsü Hakan Er, ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Ziraat Bankası şubesinde çalıştıkları öğrenilen Beştepe ve Bozdemir'in cenazeleri, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

  • Balıkesir trafik kazası
  • köprüden aşağı
  • 2 ölü
  • 1 yaralı

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